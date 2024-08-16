Dolar
33.70
Euro
37.06
Altın
2,455.67
ETH/USDT
2,623.90
BTC/USDT
58,579.00
BIST 100
9,982.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına yönelik atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mert Davut  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Bünyamin Kırbıyık, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Osman Yıldız atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Bekir Karacabey ve Yener Yıldırım'ın atanması uygun görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması" onaylandı
Taşucu ve Çeşme limanlarında 40 kilogram uyuşturucu ve 7 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
"Kuyu-18" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması" onaylandı

Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
Tarımsal örgüt belgesinin geçerlilik süresi bir yıl olacak

Tarımsal örgüt belgesinin geçerlilik süresi bir yıl olacak
MTA, 6 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyecek

MTA, 6 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet