Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,519.90
BTC/USDT
48,699.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce konuşuyor
logo
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzına ve gıda üretiminde kullanımına yasak getirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 18.09.2021
Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı

Ankara

Bakanlığın, "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle uyum ve geçiş hükümleri belirlendi.

Bu kapsamda, "delta-Damascone", "alpha-Damascone, "cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one", "trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one" ve "alpha-Damascenone" adlı aroma verici maddeler piyasaya arz edilmeyecek ve gıdaların üretiminde kullanılamayacak.

Bu maddeler ve bunlardan herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek.

Daha önce piyasaya arz edilmiş olan ve bu aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilecek. Bu geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli olmayacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
Belçika'da maske zorunluluğu büyük ölçüde kalkıyor
BM, gelecek hafta Genel Kurul Görüşmelerine katılacak liderlere aşı zorunluğunu kararından geri adım attı

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapacak

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı
TİGEM 18 safkan Arap koşu tayı satacak

TİGEM 18 safkan Arap koşu tayı satacak
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı