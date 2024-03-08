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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye'nin flora zenginliğine Bartın'dan 2 yeni bitki türü daha eklendi

Bakan Yumaklı, "Doğa Koruma ve Milli Parklardaki arkadaşlarımızın izleme çalışmasıyla Bartın'da 'Püsürotu' ve 'Boylu Altınasa' bitkilerini biyoçeşitlilik listemize dahil etmiş olduk. Böylece 12 bin 141 adedi 12 bin 143'e çıkarmış olduk." dedi.

Emre Ayvaz, Selim Bostancı  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye'nin flora zenginliğine Bartın'dan 2 yeni bitki türü daha eklendi

Bartın

Ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Bartın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret ederek Vali Nurtaç Arslan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Bartın Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile görüşen Yumaklı, ardından Devlet Su İşlerinin Bartın Irmağı ve yan kolları ıslahı çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, her geçen yıl bir önceki yıla göre taşkının etkilerini azaltıcı yapılar inşa ettiklerini belirterek, bunları yerinde incelediklerini söyledi.

Son 22 yılda 5 bin 679 taşkın koruma tesisi yapıldığını, bu yıl da 314 taşkın koruma tesisi yapacaklarını dile getiren Yumaklı, "Bartın'ın sellerle, baskınlarla anılmasını istemiyoruz. Sadece burada değil, Türkiye'nin benzer taşkın ve sel potansiyeline sahip bütün illerinde bu çalışmaları yapıyoruz. Bunlara ciddi bütçeler ayrılmış durumda. Hem bizler hem de vatandaşlarımız sel ve afet durumlarına hazırlıklı olalım. Bunların getireceği olumsuzlukları yaşamayalım." ifadesini kullandı.

"100 birimlik tohumun 97 birimi bu ülkenin topraklarında üretiliyor"

Daha sonra Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Tohum ve Sera Örtüsü Temini Programı"na katılan Yumaklı, birçok konuda olduğu gibi gıda arz ve güvenliğini sağlamanın da birinci öncelik olması gerektiğini belirtti.

Yumaklı, tohum yoksa üretimin başlatılamayacağına işaret ederek, "Bununla ilgili birçok konuda, savunma sanayisi, teknoloji ya da diğer sektörlerde olduğu gibi tohumda da istikbalinize dönük tahayyüllerinizi yerine getirmek istiyorsanız bağımsız olmak durumundasınız. Türkiye bu konuda dünyada ilk 10 ülke arasında." diye konuştu.

Türkiye'de üretilen yerli ve milli tohumlar olduğunu belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Kullanılan tohumların, yani 100 birimlik tohumun 97 birimi bu ülkenin topraklarında üretiliyor. Tohumlarla alakalı çok ciddi araştırma, geliştirme yapan kurumlarımız var ama aynı zamanda son dönemde özel sektörün de ciddi başarısı var. Tohumlarla ilgili söyleyebileceğimiz diğer önemli şeylerden biri de bunların sertifikalı olması. Bu konudaki ısrarımız zaman zaman yanlış anlaşılıyor ve ata tohumlarının yasaklandığıyla ilgili zaman zaman tezviratlarda bulunuluyor. Bu doğru değil. 37 çeşit ata tohumumuzu gen bankamızda koruma altına aldık, bunlar sertifikalı tohumlar. Sertifikalı ne demek? Hangi ürün olduğunu, herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığını, ne kadar verim vereceğini bilirsiniz. Dolayısıyla bizim tarımsal üretimimizi garanti altına almanın yollarından biri de kullanacağımız tohumların sertifikalı olması. Türkiye'de kullanılan sertifikalı tohumların yaklaşık yüzde 40'ı Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü'müzün üretmiş olduğu tohumlardan oluşuyor. Yaklaşık 117 ülkeye de hem bunlar hem de özel sektörümüzün üretmiş olduğu tohumlar ihraç ediliyor."

Ekilmeyen, kullanılmayan arazilerin kullanımı başta olmak üzere mevcutların da daha iyi verim verebilmesi adına tohum dağıtımı programı yaptıklarını söyleyen Yumaklı, "Bugünün anlamına ve önemine binaen de Bartınlı 10 kadın çiftçimize tohum ve sera örtüsü dağıtımı yapalım. Bunun finansmanı TAKEP Projesi. Bütün illerimizde uyguluyoruz. Bartın'da özellikle son dönemde gelişen seracılığı destekleme adına da çalışmalar var." dedi.

Yumaklı, Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi'nin bulunduğunu, bu kapsamda 12 bin 141 türü kayıt altına aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Buradan Türkiye florasına iki yeni bitki kaydı yapıldığının da müjdesini vermek istiyorum. Bartın gibi yeşilin, doğanın her türlü zenginliğin olduğu bir yerde biyoçeşitlilik zenginliğinin olmaması da düşünülemezdi elbette. Doğa Koruma ve Milli Parklardaki arkadaşlarımızın izleme çalışmasıyla Bartın'da 'Püsürotu' ve 'Boylu Altınasa' bitkilerini biyoçeşitlilik listemize dahil etmiş olduk. Böylece 12 bin 141 adedi 12 bin 143'e çıkarmış olduk. Bu çok basit bir konuymuş gibi düşünülebilir ancak nesiller boyu devam etmesi gereken bir biyoçeşitlilik zenginliğin iki tanesinin de Bartın'da olmuş olması, bizler açısından son derece mutluluk verici."

Konuşmasının ardından kadın çiftçilere tohum ve gül dağıtan Yumaklı, il müdürlüğünde görevli kadın personele de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül verdi.

Bakan Yumaklı'ya programlarında, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

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