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Ekonomi, Koronavirüs

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir." dedi.

Sefa Şengül   | 20.03.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm at yarışlarının ertelendiğini bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara dikkati çekti. 

Bakan Pakdemirli, "Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir." ifadesini kullandı. 

At yarışları bir süredir seyircisiz yapılıyordu.

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