Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir." dedi.
Ankara
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm at yarışlarının ertelendiğini bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara dikkati çekti.
Bakan Pakdemirli, "Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir." ifadesini kullandı.
At yarışları bir süredir seyircisiz yapılıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.