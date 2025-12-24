Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Malatya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Malatya
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile doğa fotoğrafçıları, kış aylarının başlamasıyla birlikte yaban hayvanlarının yem bulmakta zorlanması üzerine harekete geçti.
Ekipler, Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nden başlayarak çeşitli alanlara kabuklu fıstık, ceviz ve bulgur gibi tuzsuz ve işlenmemiş gıdaları ağaç kovukları ve doğal yaşam alanlarına bıraktı.
Doğa fotoğrafçısı Salih Kayhan, zirai don sonrası yaban hayvanlarının yem bulmakta zorluk yaşadığını söyledi.
Belirli bölgelere yem bıraktıklarını anlatan Kayhan, şöyle konuştu:
"Bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle ağaçların çoğu yandı ve meyve vermedi. Bu durum doğadaki hayvanların yiyecek bulmasını zorlaştırdı. Bizler de bu soğuk günlerde doğada yaşayan canlılar için yiyecek bıraktık. Güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Suat Er, yaklaşık 15 gün önce de yemleme yaptıklarını belirterek, çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.