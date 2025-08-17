Dolar
Ekonomi

Tarım sayım seferberliğine çiftçilerin ilgisi yoğun

Türkiye genelindeki tarım sayım seferberliğinde şimdiye kadar 450 bin üreticinin bilgisi kayıt altına alındı.

Hülya Ömür Uylaş  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Tarım sayım seferberliğine çiftçilerin ilgisi yoğun

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) edindiği bilgiye göre, tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan verilerin derlenmesi amacıyla temmuzda başlatılan genel tarım sayımı devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK işbirliğiyle başlatılan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan tüm tarımsal işletmeler (hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif) yer alıyor.

Sayım çerçevesinde, tüm ilçelerde ve büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçelerinde 973 sayım bürosu kurulurken, il ve ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında kurulan "il ve ilçe sayım komiteleri" de sayım sürecinin koordinasyonunu sağlıyor.

Sonuçların 2026'nın ikinci yarısında açıklanması hedefleniyor

Tarım sayımında beyan edilen bilgilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) bulunan sektöre ilişkin idari, nüfus ve traktör-biçerdöver tescil kayıtları ile kadastro bilgileri gibi verilerle, anlık karşılaştırılmasını sağlayacak veri ve yazılım altyapısı hazırlanırken, bu kapsamda derlenen veriler istatistiki amaçlar dışında kullanılmıyor. Tarım sektörüne ışık tutması amacıyla toplanan veriler, üçüncü kişilerle, idari, adli, askeri hiçbir makam veya kuruluşla paylaşılmıyor, ayrıca çiftçilere vergi gibi yükümlülükler de çıkarılmıyor.

Sayım süresince, 5 binden fazla personel görev yapıyor. Bu çerçevede, 11-15 Ağustos haftasında günde ortalama 40 binin üzerinde başvuru yapılıp, anket doldurulurken, tarım sayımının başladığı günden bu yana da 450 binin üzerinde çiftçiyle görüşülerek, bilgileri kayıt altına alındı.

Alan çalışmasının, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, temel sonuçların 2026'nın ikinci yarısında açıklanması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
