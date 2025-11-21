Dolar
Ekonomi

İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.

Serhat Tutak  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,6 azalırken inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 artış kaydetti.

İstihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 0,3 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalırken, inşaatta yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,4 gerilerken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2, inşaat sektöründe yüzde 6,5 yükseldi.

Çalışılan saat endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 4,3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 artış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi, 2025'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,3 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 34,5, inşaat sektöründe yüzde 44,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,5 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,8, inşaat sektöründe yüzde 7,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,3 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Endeks, çeyreklik bazda da yüzde 5,8 yükseldi.

Saatlik kazanç endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 arttı.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 39,1, çeyreklik bazda yüzde 5,4 yükseliş kaydetti.

