Ekonomi

Tarım, gıda ve içecek sektöründen 9 ayda 19,67 milyar dolarlık ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,57 azalışla 19,67 milyar dolara geriledi.

Mücahit Enes Sevinç  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 9 ayda 19,67 milyar dolarlık ihracat

İstanbul

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,57 azalarak 19,67 milyar dolara indi. Aynı dönemde ithalat yüzde 19,68 yükselişle 16,63 milyar dolar oldu.

Sektör bu dönemde 3,04 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, birim ihracat değeri yüzde 9,28 artışla ton başına 1399 dolara çıktı.

Eylül ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,39 azalışla 2,15 milyar dolar oldu.

En çok ihracat ve ithalat yapılan ürün grupları

Yılın 9 ayında sektörün en fazla ihracat yapılan ürün grubu 2,59 milyar dolarla şekerli mamuller oldu. Bu grubu 2,3 milyar dolarla yaş meyve ve sebze, 1,67 milyar dolarla sert kabuklu meyveler izledi.

İthalatta 4,35 milyar dolarla hayvan yemi başı çekerken, bunu 2,25 milyar dolarla bitkisel yağ, 1,9 milyar dolarla şekerli mamuller grubu takip etti.

En çok ihraç edilen ürün iç fındık

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün iç fındık oldu. İç fındık ihracatı 819 milyon doları aştı. Onu, 789 milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı, 639,8 milyon dolarla buğday unu izledi.

İthalatta ilk sırada 1,41 milyar dolarla soya fasulyesi yer aldı. Bunu 1,03 milyar dolarla dane mısır, 946 milyon dolarla kakao takip etti.

Irak, Almanya ve ABD ilk üçte

Ülkeler özelinde bakıldığında, tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 2,3 milyar dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi, 1,46 milyar dolarla Almanya, 1,34 milyar dolarla ABD izledi. ABD'ye dış satım bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,95 artarken, Irak'a ihracat yüzde 7,82 ve Almanya'ya ihracat yüzde 6,06 azaldı.

En çok ithalat yapılan ülke 2,1 milyar dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 1,8 milyar dolarla Brezilya ve 1,54 milyar dolarla Ukrayna takip etti.

