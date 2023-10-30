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Ekonomi

Tamirciyken kurduğu işletme sayesinde 16 ülkeye tarım aleti ve makineleri ihraç ediyor

Nevşehir'de tarım aleti ve makineleri tamiratı yaparken kendi işletmesini kuran girişimci Kenan Ertuğrul, 16 ülkeye ürün gönderiyor.

Behçet Alkan  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Tamirciyken kurduğu işletme sayesinde 16 ülkeye tarım aleti ve makineleri ihraç ediyor Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Ertuğrul, Nevşehir Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde çalışan babasının 1970'te vefatının ardından genç yaşta işleri devraldı. Somya ve sandalye üretimi yapan Ertuğrul, bir süre sonra tarım alet ve makineleri tamiratına başladı.

Daha sonra tarım alet ve makinesi imalatına başlayan Ertuğrul, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikada yaklaşık 35 yıldır yurt içinin yanı sıra çeşitli ülkelerdeki ihtiyacı karşılamak için üretim yapıyor.

Kenan Ertuğrul, AA muhabirine, ortaokul çağında işe başladığı baba yadigarı atölyedeki ustalardan mesleğin inceliklerini öğrendiğini belirtti.

Hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sunuyor olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ertuğrul, "Sandalye ve somya imalatı yapıyorduk. Çekyat çıkınca somya işi bitti. Farklı üretimlerden sonra patates söküm makinesi yapmaya başladık. Uzun süredir patates sektörü için çalışıyorum. Babamda olduğu gibi bende de tasarım yeteneği vardı. Yabancı makineleri gördükçe niye biz bunu yapamayalım dedim. Yaptık ve şu anda vergi mükellefiyim ayrıca yurt dışına para çıkışını da önlemiş olduk." dedi.

Fabrikada 35 işçi istihdam ediliyor

İhracat ve Pazarlama Müdürü Durmuş Ertuğrul, uzun yıllardır üretime katkı sunan ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Fabrikada yerli imkanlarla tarım alet ve makineleri üreterek, sektörün taleplerini karşılamaya çalıştıklarını anlatan Durmuş Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Üretimimizin yüzde 97'si fabrikamızda yapılıyor. Sadece dişli ve şanzıman gibi parçaları alıyoruz. Patatesin A'dan Z'ye tüm tarla ekipmanlarını üretiyoruz. 26 farklı modelimiz mevcut, üçünün patenti bize ait, yine faydalı modellerimiz var. Üretim geliştirmeyle ilgili sürekli AR-GE çalışmalarımız sürüyor. Yeni tasarım ve tesciller için çalışma yapılıyor. İç pazarda iyi bir konumdayız. Dış pazarda ise Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk devletleri başta olmak üzere 16 ülkeye ihracatımız var. 35 kişiye istihdam sunuyoruz."

Kalifiye işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarına değinen Ertuğrul, "İşçi sayısını maalesef artıramıyoruz. Sektörde, işçiye en az ihtiyaç duyulacak şekilde otomatik ekim ve hasat yapabilen makineler üretmeye çalışıyoruz. Bu konuda 10 yıldır çalışmamız var. Şu anda yeterli işçi bulunmakta sıkıntı yaşanmasından dolayı çiftçilerin otomatik sistemle çalışan makine talebi var. Bu konuda da başarı sağlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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