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Ekonomi

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı.

Mustafa Çalkaya, Mehmet Can Toptaş  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi yayınlandı

Ankara

Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek.

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