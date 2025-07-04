Dolar
39.84
Euro
46.93
Altın
3,336.51
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,204.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.
logo
Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 345 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 344 milyon 877 bin 943 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Mehmet Can Toptaş  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Çiftçilere yaklaşık 345 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "344 milyon 877 bin 943 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, besilik erkek sığır (karkas) desteği için 249 milyon 868 bin 100 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 95 milyon 9 bin 843 lira ödenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un fethinin sembollerinden "Haliç Zinciri" Harbiye Askeri Müzesi'nde sergileniyor
Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik, İzmir ve Hatay'da orman yangınlarından etkilenenlere yaklaşık 12,3 milyon liralık destek
Erzurum, Kars ve Ardahan'da yaz ortasında etkili olan soğuk hava kışı aratmadı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Çiftçilere yaklaşık 345 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Çiftçilere yaklaşık 345 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Türkiye, FAO konsey üyeliğine seçildi

Sigara filtresi üretimi ve ticaretine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Büyük ovalarda meyve bahçesi tesis edilmesi kolaylaştırıldı

Büyük ovalarda meyve bahçesi tesis edilmesi kolaylaştırıldı
15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı

15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı
Şap hastalığına karşı tedbirlerin hayvansal gıda temininde aksamaya yol açması beklenmiyor

Şap hastalığına karşı tedbirlerin hayvansal gıda temininde aksamaya yol açması beklenmiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet