Çiftçilere yaklaşık 345 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 344 milyon 877 bin 943 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "344 milyon 877 bin 943 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.
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Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.
Buna göre, besilik erkek sığır (karkas) desteği için 249 milyon 868 bin 100 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 95 milyon 9 bin 843 lira ödenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.