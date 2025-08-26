Dolar
Ekonomi

Şap hastalığına yönelik yüksek aşılama oranına ulaşılan 24 ilde hayvan pazarları tekrar açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığına karşı aşılama oranı yüzde 85'in üzerinde olan 24 ilde hayvan pazarlarının tekrar açıldığını bildirerek, "Diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli açılması sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Şap hastalığına yönelik yüksek aşılama oranına ulaşılan 24 ilde hayvan pazarları tekrar açıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de 1965'ten bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı hızlıca harekete geçildiği, Şap Enstitüsü tarafından yeni serotipe yönelik etkili aşının kısa sürede üretildiği belirtildi.

Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlandığı ve hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı anımsatılan açıklamada, Enstitü tarafından üretilen 12 milyon 450 bin doz aşının sahaya sevk edildiği ve ağustos ayı sonuna kadar bu sayının 13 milyon 750 bine çıkacağı ifade edildi.

24 ilde hayvan pazarları aktif hale geldi

Açıklamada, aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve hayvan pazarlarının açılma sürecinin başladığı bildirilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştı. Aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarları yeniden açılmıştır. Böylelikle 24 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli açılması sağlanacaktır."

Hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, üreticilerin emeğini ve hayvancılığın geleceğini korumak için sahadaki tüm faaliyetlerin etkin şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada, bu süreçte ortaya atılan bazı iddialara da yanıt verilerek, "Şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu, hastalık nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı, kırmızı et tedarikinin biteceği yönündeki iddialar asılsızdır ve bilinçli bir dezenformasyonun ürünüdür." ifadesi kullanıldı.

