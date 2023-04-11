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Ekonomi, Yeşil hat

Suudi Arabistan, Çin ile enerji alanında imzaladığı mutabakat zaptını onayladı

Kral Selman, kabine toplantısında ayrıca Enerji Bakanlığını, ülkesi ile Türkiye arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalanması için görüşmeler yapmak üzere yetkilendirdi.

Muhammed Emin Canik  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Suudi Arabistan, Çin ile enerji alanında imzaladığı mutabakat zaptını onayladı

İstanbul

Suudi Arabistan, Çin ile temiz hidrojen enerjisi alanında imzalanan mutabakat zaptını onayladığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in başkanlık ettiği kabine toplantısında bir dizi karar alındı.

Bu kapsamda Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi arasında temiz hidrojen enerjisi alanında ve iki ülkenin vergi daireleri arasında işbirliği için imzalanan mutabakat zaptları onaylandı.

Suudi Arabistan Kralı, ülkesi ile Çin arasında tarım alanında mutabakat zaptı imzalanması adına görüşmeler yapılması için Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığına yetki verdi.

Kral Selman ayrıca Enerji Bakanlığını, ülkesi ile Türkiye arasında enerji alanında bir mutabakat zaptı imzalanması için görüşmeler yapmak üzere yetkilendirdi.

Toplantıda, Suudi Arabistan ile İran'ın 7 yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararına ilişkin gelişmeler ve iki ülke arasındaki diplomatik misyonların yeniden açılmasını öngören anlaşmalar ele alındı.

Anlaşmaları uygulamanın önemine değinilen toplantıda, bunları uygulamanın karşılıklı güveni artıracağı, işbirliğinin kapsamını genişleteceği, bölgenin güvenliğine, istikrarına ve refahına katkı sağlayacağı belirtildi.

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