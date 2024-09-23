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Ekonomi

Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

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