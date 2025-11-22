Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,708.90
BTC/USDT
83,593.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Su sıcaklığının düşmediği Karadeniz'de hamsi soğuk sulara yöneldi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hamsinin göçünü erken tamamlamasına yol açtı.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Su sıcaklığının düşmediği Karadeniz'de hamsi soğuk sulara yöneldi

Samsun

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, sezonun iyi başladığını ancak balığın değer görmediğini söyledi.

Avlanmanın fazla olması nedeniyle şoklama tesislerinin ve buzhanelerin tamamen dolduğunu, buzhanelerde 3-4 aylık ihtiyacı karşılayacak stok bulunduğunu anlatan Malkoç, Doğu Karadeniz'de özellikle Hopa açıklarında günlük 6-7 bin ton balık avlandığını ancak bölgenin uzaklığı nedeniyle bu bolluğun piyasaya yansımadığını dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Malkoç, hamsideki bolluğun fiyatının düşük kalmasına neden olduğunu, bu durumun da hem balıkçıyı hem de esnafı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Sinop ve Zonguldak hattı dışındaki bölgelerde sıcaklık nedeniyle balığın kıyıya yanaşmadığını aktaran Malkoç, "9-10 derece olması gereken deniz suyu sıcaklığı şu an 17-18 derece. Deniz suyu sıcaklığı düşmediği için hamsi de daha soğuk sulara hızla göç ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
Bilecik'in Çukurören biberi gastronomiye 30 yeni ürün kazandırdı
Diyarbakır'da öğrenciler Maarif Modeli ile oluşturulan sınıfta geçmişe yolculuk yapıyor
Öğretmenler olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı 25 Kasım'da açıklanacak

Benzer haberler

Su sıcaklığının düşmediği Karadeniz'de hamsi soğuk sulara yöneldi

Su sıcaklığının düşmediği Karadeniz'de hamsi soğuk sulara yöneldi

Milli bocce sporcusu Zeynep, İrlanda'da "kürsü" mücadelesi verecek

Samsun'da 43 yıllık Türkçe öğretmeni düzenlenen törenle öğrencilerine veda etti

Floor Curling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Floor Curling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
Kızılırmak Deltası her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor

Kızılırmak Deltası her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor
Pinokyo'nun 142 yıllık macerası sahneye taşınmaya hazır

Pinokyo'nun 142 yıllık macerası sahneye taşınmaya hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet