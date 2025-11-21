Dolar
42.45
Euro
48.93
Altın
4,033.55
ETH/USDT
2,699.70
BTC/USDT
82,489.00
BIST 100
10,836.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli bocce sporcusu Zeynep, İrlanda'da "kürsü" mücadelesi verecek

Milli bocce sporcusu 15 yaşındaki Zeynep Temizsoy, İrlanda'nın Belfast kentinde düzenlenecek Dünya Tekler Çim Topu Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek için yoğun çalışıyor.

Veysel Altun  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Milli bocce sporcusu Zeynep, İrlanda'da "kürsü" mücadelesi verecek Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Bocce sporuna iki yıl önce başlayan ve kısa sürede ulusal başarılar elde eden Zeynep, boccenin alt dallarından çim topu branşında 1-4 Aralık tarihleri arasında İrlanda'nın Belfast kentinde düzenlenecek Dünya Tekler Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi, Samsunspor ve bocce millli takımı sporcusu Zeynep, AA muhabirine, bocceye arkadaşının tavsiyesiyle başladığını söyledi.

Bocceye ilgisinin arttığını ve başarılı olabileceğini düşünerek çalışmalara devam ettiğini dile getiren Zeynep, "Farklı şehirlere, maçlara çıktık. Çim topunda takım halinde Türkiye ikinciliği kazandık. Önümde dünya şampiyonası var şu anda onun için çabalıyorum." dedi.

Şampiyonaya "sıkı" hazırlandıklarını vurgulayan Zeynep, "Dünya Tekler Çim Topu Şampiyonası'nı birincilikle bitirmek, İstiklal Marşı'mızı okumak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Madalyayı Türkiye'ye getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi temsil etme "gururu"

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekleri için gururlandıklarını dile getirdi.

"Alaçam gibi küçücük bir ilçeden" Dünya Şampiyonasına gitmenin önemine dikkati çeken Bozdemir, "İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kürsüde milli marşımızı söylemek nasip olur bizlere." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç'tan çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak komisyona ilişkin paylaşım
"Futbolda bahis" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 hakem hakkında MASAK raporu hazırlandı
Hakkari'de sismik izolatörlerin kullanıldığı 100'er yataklı iki hastane inşa ediliyor
İmam hatiplerin kurucusu Mahmut Celalettin Ökten vefatının 64. yılında anılıyor
Esenyurt'ta ilaçlamadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi

Benzer haberler

Milli bocce sporcusu Zeynep, İrlanda'da "kürsü" mücadelesi verecek

Milli bocce sporcusu Zeynep, İrlanda'da "kürsü" mücadelesi verecek

Samsun'da 43 yıllık Türkçe öğretmeni düzenlenen törenle öğrencilerine veda etti

Floor Curling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Kızılırmak Deltası her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor

Kızılırmak Deltası her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor
Pinokyo'nun 142 yıllık macerası sahneye taşınmaya hazır

Pinokyo'nun 142 yıllık macerası sahneye taşınmaya hazır
"Amisos Hazineleri" Samsun Müzesi'nin en dikkat çekici eserleri arasında yer alıyor

"Amisos Hazineleri" Samsun Müzesi'nin en dikkat çekici eserleri arasında yer alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet