Ekonomi

SPK'den kadın hakim ve savcı yardımcılarına "Finansal Okuryazarlık Eğitimi"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Kadınlara Yönelik Finansal Okuryazarlık Eğitimi" programlarına devam ediyor.

Kazım Kaan Ulu  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
SPK'den kadın hakim ve savcı yardımcılarına "Finansal Okuryazarlık Eğitimi"

Istanbul

SPK'den yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında 12 Haziran 2024 tarihinde imzalanan "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında, eğitimleri devam eden kadın hakim ve savcı yardımcılarına Türkiye Adalet Akademisinde "Finansal Okuryazarlık Eğitimi" verildi.

Programda, Türkiye Adalet Akademisinden Hakim Asiye Poyraz ve Hakim Gözde Nur Tetikçok, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yöneticilerinden Merve Okan, SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, Kurul uzmanları Atakan Öztürk ve Egehan Coşkun yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlık Danışmanı Buket Salkım, "Bu eğitim, yalnızca bireysel mali farkındalığınızı artırmakla kalmayacak aynı zamanda mesleki karar alma süreçlerinizde ekonomik gerçekleri daha isabetli okumanızı, finansal dolandırıcılıklar ve manipülasyonları daha kolay fark etmenizi ve böylece finansal hususları içeren dosyalarda daha dirençli bir yargı pratiği inşa etmenizi sağlayabilecektir." ifadelerini kullandı.

SPK tarafından 8 Ekim'de Ticaret Bakanlığı ve 15 Ekim'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan kadın yönetici ve kadın personele yönelik finansal okuryazarlık eğitimi verilmişti.

