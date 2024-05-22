SPK Başkanı Gönül: Finansal Okuryazarlık Platformu'nu finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturduk
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Okuryazarlık Platformu'nu kadın ve gençler başta olmak üzere hemen her kesime finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturduklarını söyledi.
Ankara
Gönül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla, Bakanlıkta düzenlenen "Finansal Okuryazarlık Platformu"nun tanıtımı toplantısında konuştu.
Finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Gönül, "Finansal okuryazarlığın önemi özellikle gelişmekte olan sermaye piyasalarını daha da önemli hale getirmektedir. Bugün sermaye piyasalarında yatırımcı sayımız 12 milyona yaklaşırken Borsa İstanbul'da da 8,6 milyon yatırımcımız bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
Gönül, söz konusu platform ile finansal okuryazarlık bilincinin Türkiye'de artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu kapsamda platformu özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere hemen her kesime finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturduk. Bu projenin ana amacının özellikle ev hanımları ve gençler arasında bilgi ve beceri gelişimini teşvik etmek. Aynı zaman bu doğrultuda kapsamlı bir program olmasını da amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Katılımcıların kariyerine de katkı sağlayacak"
Paydaşlarıyla işbirliği içinde gerek sosyal medyayı gerek dijital platformları aktif kullanma niyetinde olduklarına dikkati çeken Gönül, eğitim programlarının katılımcıların hızlı ve etkili şekilde temel bilgileri edinmelerini sağlayacak şekilde oluşturulduğunu söyledi.
Gönül, verilecek katılım sertifikalarının eğitimin bir kanıtı olarak gelecek dönemlerde katılımcıların kariyerlerine de katkıda bulunacağına inandıklarını belirterek, "Bu projenin her adımını titizlikle planladık ve uygulamaya koymaya başladık. Temel hedefimiz toplumumuzun çeşitli kademelerinde eğitim ve gelişim fırsatları sağlayarak yaşam kalitelerini artırmak ve toplumda pozitif değişimlere neden olmasını sağlamaktır. Yaptığımız bu çalışma ile ülkemiz finansal okuryazarlık düzeyinin daha da gelişeceğini umuyoruz." dedi.
Finansal Okuryazarlık Platformu
Finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi, yurt içi tasarruf oranlarının artırılması ve tasarrufların finansal sistem aracılığıyla ekonomiye aktarılması Türkiye'nin kalkınma stratejisi açısından önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.
Ülke çapında, finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi sonucunda, daha farkındalığı yüksek, risk algısı gelişmiş bireyler haline gelen yatırımcılar, sağlıklı yatırım kararları vererek finansal sisteme optimal bir katılım sağlayabilecek ve tasarruflarını finansal piyasalara aktarılabilecek.
Bu itibarla, 12. Kalkınma Planı’nda finansal okuryazarlığın artırılarak yaygınlaştırılması alanında önemli politika ve tedbirler alındı.
SPK öncülüğünde oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformu ile toplumun tüm kesimlerine hitap edecek eğitici içerikler sunulacak. Platform üzerinden 6 kategoride toplam 51 video bulunuyor.
Video içerikleri tüm yaş gruplarına uygun hazırlanmış olup, bünyesinde temel finansal bilgiler yanında, bireylerin finansal beklenti ve ihtiyaçları çerçevesinde oluşturulan eğitimler de sunuluyor.
Platformun video içerikleri belirlenirken finansal okuryazarlık konusunda uluslararası en iyi uygulamalar analiz edildi ve videolar ülkede yoğun kullanılan finansal ürünler de dikkate alınarak ve mevzuatla sentezlenerek üretildi.
Platforma "finansalokuryazarlik.spl.com.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Platformlardaki eğitim videolarını tamamlayanlara ücretsiz katılım sertifikası verilecek.
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