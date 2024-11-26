Dolar
34.65
Euro
36.47
Altın
2,616.65
ETH/USDT
3,378.50
BTC/USDT
93,350.00
BIST 100
9,689.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

SPK Başkanı Gönül, açığa satış işlem yasağını yakında kaldıracaklarını bildirdi

SPK Başkanı Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim ondan sonra açıklayacağız." dedi.

Fatma Eda Topcu  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
SPK Başkanı Gönül, açığa satış işlem yasağını yakında kaldıracaklarını bildirdi

İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin, açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı.

Yasağın kaldırılmasına ilişkin Gönül, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Orta ve Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
İstanbul'a sağlık turizmi kapsamında 10 ayda 399 bin turist geldi
Kars'ta çiftçiler kar bastırmadan pancarları toplamak için zamanla yarışıyor
Nüfus kaydındaki hata sonucu mirastan mahrum kalan kişiye tazminat kararı

Benzer haberler

SPK Başkanı Gönül, açığa satış işlem yasağını yakında kaldıracaklarını bildirdi

SPK Başkanı Gönül, açığa satış işlem yasağını yakında kaldıracaklarını bildirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet