Dolar
18.58
Euro
18.56
Altın
1,728.10
ETH/USDT
1,350.40
BTC/USDT
20,075.00
BIST 100
3,458.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor
logo
Ekonomi

S&P'den İngiltere ekonomisi için teknik resesyon beklentisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İngiltere ekonomisinin bu yılın son çeyreğinde teknik resesyona girmesinin beklendiğini duyurdu.

Dilara Zengin Okay   | 04.10.2022
S&P'den İngiltere ekonomisi için teknik resesyon beklentisi

Washington

S&P'den yapılan açıklamada, İngiltere'deki ailelerin yüzde 10'da seyreden rekor seviyede yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücü üzerinde giderek artan bir baskıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Daha önce gelecek yıl yüzde 1 büyüyeceği öngörülen ülke ekonomisinin yüzde 0,5 daralmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, ekonominin 2024'te yüzde 1,4 ve 2025'te ise yüzde 1,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Ratings Kıdemli Ekonomisti Boris Glass, enflasyonun kış boyunca daha da yükselirken tüketici harcamalarının daralarak İngiltere ekonomisini ılımlı bir teknik resesyona sürükleyeceğini belirtti.

Glass, sonraki yıllarda büyümenin; İngiltere ekonomisinin büyüme potansiyelini artırmaya yönelik yakın zamanda açıklanan orta ve uzun vadeli maliye politikalarından sınırlı da olsa fayda sağlayacağını kaydetti.

Kış boyunca, işletmeler için benzer sübvansiyonlarla birlikte enerji fiyat garantisinin hayati bir destek olacağını aktaran Glass, mali önlemlerin yüksek bir maliyeti olduğunu, güçlü orta vadeli büyümenin ekstra harcamaları tam olarak finanse edememesi halinde orta vadeli mali sıkılaşmanın kaçınılmaz göründüğünü ve bunun da gelecekteki büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu
YPG/PKK, Aynularab'da silahlı kadrosuna katmak için kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı
Yaban hayvanları Bursa'daki rehabilitasyon merkezinde yıllardır güvende
TBMM Başkanı Şentop: Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor
Bakan Soylu: (Mersin'deki terör eylemi) Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu

Benzer haberler

S&P'den İngiltere ekonomisi için teknik resesyon beklentisi

S&P'den İngiltere ekonomisi için teknik resesyon beklentisi

İngiltere Başbakanı Truss, "İsrail'in büyük destekçisi ve siyonist" olduğunu söyledi

İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı

İngiliz hükümeti vergi planında geri adım attı

İngiliz hükümeti vergi planında geri adım attı
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'den Kiev'e ziyaret

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'den Kiev'e ziyaret
İngiltere, Rusya'ya ihracat yasağı ve hizmet yaptırımları uygulayacak

İngiltere, Rusya'ya ihracat yasağı ve hizmet yaptırımları uygulayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet