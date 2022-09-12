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Ekonomi

S&P: Yüksek gübre fiyatları gıda güvenliği için bir risk

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının gıda güvenliği için bir risk olduğunu bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 12.09.2022
S&P: Yüksek gübre fiyatları gıda güvenliği için bir risk

Washington

S&P'den yapılan açıklamada, gübre fiyatlarının Kovid-19 salgını sonrası yaşanan arz kesintileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'in ihracat kısıtlamaları nedeniyle tarihi ve sürdürülemez seviyelere ulaştığı aktarıldı.

Fosfat, üre ve potasyum fiyatlarının son iki yılda sırasıyla yaklaşık yüzde 190, yüzde 170 ve yüzde 280 arttığı kaydedilen açıklamada, sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının, gıda güvenliği için bir risk olduğu uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, çalkantılı pazarın, dünyanın en büyük gübre ihracatçısı Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması gereğini de gösterdiği belirtildi.

S&P'nin açıklamasında, "Bu değişimin gerçekleşmesi için gereken yatırımlar; yüksek enflasyon, arz kıtlığı ve azotlu gübreler için endüstriyi karbondan arındırma amaçlı düzenlemelerin şekli ve maliyetine ilişkin belirsizlikler nedeniyle engelleniyor." değerlendirmesi yer aldı.

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