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Ekonomi

Son iki günde Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından son iki günde 13 tahıl yüklü geminin hareket ettiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 06.10.2022
Son iki günde Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi hareket etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında dün ve bugün Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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