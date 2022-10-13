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Ekonomi

Sivas'ta yemeklik ve sanayi tipi patateste verim de ekim alanları da artıyor

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sivas'ta, yemeklik ve sanayi tipi patateste rekoltenin geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artarak 420 bin tona ulaşması bekleniyor.

Serhat Zafer   | 13.10.2022
Sivas'ta yemeklik ve sanayi tipi patateste verim de ekim alanları da artıyor

Sivas

Tohumluk patates üretiminde Türkiye birincisi, yemeklik ve sanayi tipi patateste ilk 10'da yer alan Sivas'ta, yaklaşık 10 gün önce başlayan hasat devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, AA muhabirine, bakanlığın destekleriyle özellikle son yıllarda ülkede sertifikalı tohumluk kullanımıyla hastalıktan ari, verimli, kalitesi yüksek patates üretiminin arttığını söyledi.

Patateste verimi kısıtlayan en önemli faktörün tohumluk olduğunu belirten Yıldız, "Seçilen çeşit ne kadar yüksek verim potansiyeline sahip olursa olsun kullanılacak tohum sağlıklı ve istenilen özelliklere sahip değilse hedeflenen başarıya ulaşmak mümkün olmayacaktır." dedi.

"420 bin ton rekolte bekliyoruz"

Yıldız, Sivas topraklarının bakir, patates hastalıkları ve zararlıları yönünden temiz olduğunu, bu sebeple üreticiler tarafından tercih edildiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Sivas'ın rakımının yüksek olması dolayısıyla üretilen patateslerin kuru madde oranı yüksek ve bu da depo dayanıklılığını artırmaktadır. Özellikle iklime bağlı hastalıkların mücadelesinde daha az kimyasal ilaç kullanılmaktadır. İlimizde üretilen patatesler özellikle albenisi yüksek, kaliteli, verimli ve ticari yönden de kendisini ispat etmiş durumdadır. Tüm bunlardan dolayı hem yemeklik hem de tohumluk patates üretimi yapan firmalar tarafından tercih ediliyoruz. Sivas'ta 2021'de yaklaşık 72 bin dekarda ekimi yapılan yemeklik ve sanayi tipi patates, bu yıl 87 bin dekar civarına ulaştı. Bu yıl diğer tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi bereketli bir yıl geçiriyoruz. Yaklaşık 420 bin ton civarında üretim bekliyoruz."

Yıldız, ekim alanındaki artışa kıyasla verimin çok daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, geçen yıl 200 bin ton civarında rekolte elde edildiğini, bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 2 kat artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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