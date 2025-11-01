Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,876.00
BTC/USDT
110,001.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazı kaldırılıyor.
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından patates fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakanlığından yapılan açıklamada, "Patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır." ifadesi yer aldı.

Doğukan Gürel  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Ticaret Bakanlığından patates fiyatlarına ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyu ve sosyal medyada Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) kaynak gösterilerek ifade edilen "üreticide 5 liralık patatesin market raflarında 25 liraya satıldığı" yönündeki paylaşımlar hakkında değerlendirmede bulunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üretici ile market arasındaki fiyat farklarının düzenli takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığımızın saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi veriler doğrultusunda patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır. Arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenler detaylı olarak analiz edilmektedir."

"Gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır"

Haksız fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici aleyhine spekülatif uygulamalara karşı Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler tarafından ülke genelinde etkin denetimler yürütüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır. Tedarik zincirinin her aşamasında şeffaflık ilkesini esas alarak, üreticiden tüketiciye kadar uzanan süreçte fiyat oluşumlarının sağlıklı ve adil şekilde gerçekleşmesi için, ilgili kurumlar ve sektör paydaşlarıyla koordinasyon içinde çalışmalarımız sürmektedir. Vatandaşlarımızdan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi açıklamalarımızı takip etmelerini önemle rica ederiz. Ticaret Bakanlığı olarak hem üreticimizin emeğini korumaya hem de vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla temel gıdaya erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 yılda gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu
Ankara'da çalıştığı iş yerinde beslediği köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı
Afetlerde kesintisiz iletişim için Sayısal Telsiz Sistemi, 60 ilde devreye alınacak
Bakan Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının tamamladığını bildirdi
Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda

Benzer haberler

Türkiye e-Ticaret Ödülleri için başvurular başladı

Türkiye e-Ticaret Ödülleri için başvurular başladı

Ticaret Bakanlığından patates fiyatlarına ilişkin açıklama

Ankara e-İhracat Zirvesi’nin ikincisi 6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek

Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarındaki operasyonlarda 525 kilogram uyuşturucuya el konuldu

Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarındaki operasyonlarda 525 kilogram uyuşturucuya el konuldu
Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı, TÜİK 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı, TÜİK 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunanlara 174 milyon lira ceza kesildi

Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunanlara 174 milyon lira ceza kesildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet