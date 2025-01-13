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Ekonomi

Sinop'ta denize açılan balıkçılar yüzlerce kasa balıkla limana döndü

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta denize açılan balıkçılar avladıkları kasalar dolusu balıkla limana döndü.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Sinop'ta denize açılan balıkçılar yüzlerce kasa balıkla limana döndü

Sinop

1 Eylül 2024'te başlayan balık avcılığı sezonu bereketli geçmeye devam ediyor. Sezonun ilk aylarında avladıkları bol miktardaki palamutla yüzleri gülen balıkçılar, bugünlerde ise bolca istavrit ve mezgit avlıyor.

Teknelerle kent limanına getirilen balıkların bir bölümü tezgahlarda kilogramı 70 liradan satışa sunulurken bir kısmı ise kamyonlara yüklenerek farklı şehirlere gönderiliyor.

Balıkçı Mehmet Şahin, AA muhabirine, bol palamut avlayarak başladıkları sezonun kendileri için iyi geçtiğini söyledi.

Hamsi avcılığının da beklentilerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Şahin, "Sezon çok şükür iyi gidiyor. Palamut çok bol oldu. Palamudun bol olduğu bir dönemde hamsi de beklentilerimizin üzerinde av verdi. Şimdi istavrit bol avlanıyor. Vatandaşımız da bol bol tüketiyor." diye konuştu.

Şahin, yaşanan bolluk nedeniyle balıkçılar olarak maliyetlerini çıkarmanın da kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

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