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Ekonomi

Sınır ötesi ödemeler için dijital para projesine Çin ve BAE Merkez Bankaları da katıldı

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Çin Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankalarının sınır ötesi ödemeler için dijital para projesi “Multiple CBDC Bridge”e katıldıklarını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 23.02.2021
Sınır ötesi ödemeler için dijital para projesine Çin ve BAE Merkez Bankaları da katıldı

Berlin

Uluslararası Ödemeler Bankasından (BIS) yapılan açıklamada, BIS ile Hong Kong ve Tayland Merkez Bankaları tarafından birlikte yürütülen sınır ötesi ödemeler için merkez bankası dijital para birimlerini kullanmayı öngören Multiple CBDC Bridge projesine, Çin Merkez Bankası Dijital Para Enstitüsü'nün katıldığı belirtildi.

Aynı projeye Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankasının da katıldığının aktarıldığı açıklamada, Multiple CBDC Bridge’nin hedefinin gerçek zamanlı sınır ötesi döviz ödemelerinin desteklenmesi konusunda Dağıtık Defter Teknolojisi'nin (Distributed Ledger Technology-DLT) yeteneklerinin araştırılması olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın kendi yerel CBDC ( Merkez Bankası dijital para birimi) projesi dünyada türünün en gelişmiş uygulamalarından birisi olmasıyla dikkati çekerken, banka dijital yuanın Shengzhen, Chengdu ve Hangzhou şehirlerinde denemelerini yapıyor.

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