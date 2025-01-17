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Ekonomi

Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz

Ankara

Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin devam ettiğine işaret eden Şimşek, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin 15 aydır düştüğüne dikkati çekti.

Şimşek, yıllık enflasyonun 2024'te 20 puan azaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Piyasa katılımcıları anketine göre, 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor. Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz."

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