Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,535.70
Altın
1,771.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan Katar’a hareket ediyor
logo
Ekonomi

Siirt fıstığında yüksek rekolte bekleniyor

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, "Bu sezon son 10 yılın en yüksek verimini bekliyoruz. Tüketicilere çok daha ekonomik fıstık sunacağımızı söyleyebiliriz." dedi.

Mehmet Niyazi Deniz   | 02.07.2020
Siirt fıstığında yüksek rekolte bekleniyor

Siirt

Siirt fıstığında bu sezon son 10 yılın en yüksek rekolte değerine ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 400 bin dekar alanda 10 milyonu aşkın fıstık ağacı bulunduğunu söyledi.

Fıstığın dalgalı bir üretim yapısı olduğunu, ürün veriminin bir yıl yüksek sonraki yıl düşük gerçekleştiğini belirten Aslan, fıstıkta bu yılın "var yılı" olduğunu, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde bu sezon son 10 yılın en yüksek rekoltesinin elde edileceğini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler sayesinde üreticilerin süreci en az zararla atlattığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Devlet desteğiyle toprağın işlenmesi, fidan ekimi, budama ve ilaçlamanın zamanında yapılmasıyla hiçbir eksiklik yaşanmadı. Fıstıkçılar süreci iyi atlattı. Ülke olarak fıstıkçılıkta çok iyi bir noktadayız. Bu sezon son 10 yılın en yüksek verimini bekliyoruz. Tüketicilere çok daha ekonomik fıstık sunacağımızı söyleyebiliriz. Çünkü rekoltenin çok iyi olacağını düşünüyoruz. Hastalık ve salgın olmasına rağmen hiçbir eksiğimizi bırakmadık."

İl ekonomisine katkısı yüksek

Fıstığın il ekonomisine katkısının yılda yaklaşık 1 milyar lira olduğuna dikkati çeken Aslan, şunları kaydetti:

"Siirt tarımının en önemli getirisi fıstıkçılıktır. Gerek güvenlik açısından gerek üretimin düşmemesi noktasında devlet her zaman yanımızda oldu. Biz de güvenli bir şekilde bağ ve bahçelerimizde ürünün yetişmesini için her türlü çalışmayı yaptık. Bu yıl yüksek rekolte hem üreticiyi ihya edecek. Bu verimle üretici, yatırımı başka arazilere yapacak ve boş yer bırakmayacak."

"Üreticilerimizi heyecan sardı"

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat da son 15 yılda devletin sağladığı destekler sayesinde köylülerin fıstık üretimine yöneldiklerini belirterek, "Bu yıl Siirt fıstığında yüksek bir rekolte beklentisi var. Gözlemlerimiz, teknik heyetin fıstık bahçelerinde takip ve incelemelere sonucunda son 10 yılın hatta 20 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor. Hasat döneminin yaklaşmasıyla üreticilerimizi heyecan sardı." dedi.

İkizbağlar köyünden fıstık üretici Yusuf Aslan da iklim koşulları dolayısıyla bu yıl yüksek miktarda ürün almayı beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 661 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti
Çin'de 3, Güney Kore'de 54 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü

Benzer haberler

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaştı

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaştı

Kovid-19 hastalarının hemşire robotu 'Atacan' göreve başladı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 820 bini geçti

Siirt fıstığında yüksek rekolte bekleniyor

Siirt fıstığında yüksek rekolte bekleniyor
Kurban Bayramı öncesi mezbahalara 'koronavirüs' ayarı

Kurban Bayramı öncesi mezbahalara 'koronavirüs' ayarı

Emekli başçavuşun köpek sevgisi mesafe tanımadı

Emekli başçavuşun köpek sevgisi mesafe tanımadı