DEM Parti heyeti, TBMM'de AK Parti'ye ziyarette bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
Ekonomi

Sigortalı sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık." ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarica  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Sigortalı sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 liralık destek

Ankara

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, üreterek büyüyen, çalışarak güçlenen Türkiye için durmaksızın gayret ettiklerini belirtti.

İmalat sektörünün ekonomi ve istihdamın önemli güvencelerinden biri olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık. Türkiye'nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz."

