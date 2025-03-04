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Ekonomi

Sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu iddiasıyla 17 zanlı yakalandı

Borsa İstanbul'da BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Başak Akbulut Yazar, Zeynep Yeşildal  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu iddiasıyla 17 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşması ve bu hareketliliklere sebep olan sermaye piyasası araçlarındaki manipülatif işlemlerle BIST'te ani düşüşlerin meydana gelmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Bu hareketliliği, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendiren başsavcılık, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı.

Soruşturma devam ediyor.



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