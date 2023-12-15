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Ekonomi

SEDDK, ocak ayı için trafik sigortasındaki prim artış oranını yükseltti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yetkisini kullanarak, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlediği trafik sigortasındaki yüzde 5’lik prim artışını ocak ayı için yüzde 10’a çıkardı.

Serhat Tutak  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
SEDDK, ocak ayı için trafik sigortasındaki prim artış oranını yükseltti

İstanbul

Söz konusu karar ilişkin genelge kurumun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlenen trafik sigortasındaki yüzde 5’lik prim artışı ocak 2024 için yüzde 10’a çıkarıldı.

Karar, 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesi uyarınca alındı.


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