Dolar
28.92
Euro
31.34
Altın
2,027.59
ETH/USDT
2,202.90
BTC/USDT
41,822.00
BIST 100
8,055.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Şebiarus törenleri dolayısıyla Ankara-Konya hattında YHT seferleri artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Ankara-Konya ve Konya-Ankara hattında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri düzenledi.

Hülya Ömür Uylaş  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Şebiarus törenleri dolayısıyla Ankara-Konya hattında YHT seferleri artırıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Konya'da düzenlenecek Şebiarus törenlerine gitmek isteyen vatandaşların YHT'yi tercih etmesi sebebiyle yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Bu kapsamda, Ankara ve Konya arasında YHT seferlerinin artırıldığı bildirilen açıklamada, 17 Aralık Pazar günü ek YHT'lerin Ankara'dan Konya'ya saat 14.30'da, Konya'dan Ankara'ya saat 23.10'da hareket edeceği kaydedildi.

Açıklamada, ek seferlerle 966 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlanacağı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Erzurum, Kars ve Ardahan için kuvvetli karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Benzer haberler

Şebiarus törenleri dolayısıyla Ankara-Konya hattında YHT seferleri artırıldı

Şebiarus törenleri dolayısıyla Ankara-Konya hattında YHT seferleri artırıldı

Yılbaşından bugüne kadar 1 milyon 142 bin engelli yolcu trenle seyahat etti

Türkiye-Yunanistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı İzmir'de yapıldı

Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru için yeni demir ve kara yolları planlandı

Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru için yeni demir ve kara yolları planlandı
Düzenli gemi seferlerine ilişkin esaslar belirlendi

Düzenli gemi seferlerine ilişkin esaslar belirlendi
Ulaştırma alanındaki bazı AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebilecek

Ulaştırma alanındaki bazı AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet