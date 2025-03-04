Dolar
36.45
Euro
38.45
Altın
2,925.27
ETH/USDT
2,078.50
BTC/USDT
82,883.00
BIST 100
9,921.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

Savunma ve havacılık sanayisinden rekor ihracat artışı

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 2025 Şubat'ta 434 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Abdulkadir Günyol  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Savunma ve havacılık sanayisinden rekor ihracat artışı

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı şubat ayında savunma ve havacılık ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44’lük artış göstererek 300 milyon dolardan 434 milyon dolara yükselerek rekor kırdığını belirtti.

Yılın ilk 2 ayındaki toplam ihracatın ise yüzde 29,6 artışla 816 milyon dolara ulaştığına dikkati çeken Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin savunma sanayisi, küresel pazarda daha güçlü bir konuma yükseliyor. Hedefimiz: katma değerli ürünlerde sürdürülebilir artış. Yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerimizin ihracatında kalıcı bir artış trendi yakalamayı hedefliyoruz. Başkanlığımızın yürüttüğü kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetleri ile şirketlerimizin maliyet etkin-yüksek teknoloji çözümleri sayesinde sektörümüz belli bir bölgeye değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale gelmiştir. Önümüzdeki dönemde, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ’lerimizi destekleyen, ihracat yapan firma sayımızı artıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir bir güç haline getiren uluslararası faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu büyük başarıda emeği geçen başkanlığımız personelini, şirketlerimizi, KOBİ'lerimizi, mühendislerimizi ve sektör paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimiz yükselmeye devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i kabul etti
Şanlıurfa'da kaza yapan ekip aracındaki 6 polis yaralandı
Azerbaycan'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlendi
Suriye'den gelen toz bulutu Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 3 gün etkili olacak

Benzer haberler

Savunma ve havacılık sanayisinden rekor ihracat artışı

Savunma ve havacılık sanayisinden rekor ihracat artışı

Otomotiv, şubatta yaklaşık 3 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

İHA'ların yeni "milli gözü" göreve başladı

TİM Başkanı Gültepe: Genel tabloda 104 ülkeye ihracatımızı artırdık

TİM Başkanı Gültepe: Genel tabloda 104 ülkeye ihracatımızı artırdık
Dünyanın ayçiçeği yağı talebini Türk ihracatçılar karşılıyor

Dünyanın ayçiçeği yağı talebini Türk ihracatçılar karşılıyor
İstanbul ve Bursa'dan 55 ülkeye yaptığı perde ihracatını Bingöl'e taşıdı

İstanbul ve Bursa'dan 55 ülkeye yaptığı perde ihracatını Bingöl'e taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet