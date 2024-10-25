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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nı ziyaret etti
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Ekonomi, Savunma sanayisi

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, SAHA EXPO'da konuştu: Bizi yıkmaya çalışan her darbe, daha da kenetlenmemize neden olur

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin, "Bize yapılan her saldırı, irademizi daha da pekiştiriyor. Hiçbir güç Türkiye’nin yürüyüşünü durduramayacak." dedi.

Abdulkadir Günyol  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, SAHA EXPO'da konuştu: Bizi yıkmaya çalışan her darbe, daha da kenetlenmemize neden olur

İstanbul

SAHA EXPO'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Görgün, fuar alanında sadece geliştirilen teknolojilerle gurur duymadıklarını belirterek, "Aynı zamanda milletimizin yüreğindeki sarsılmaz birlikteliği ve kararlılığı da hissediyoruz. İki gün önce yaşadığımız hain terör saldırısı, bizi durdurmak isteyenlerin çaresizliğini ortaya koydu. Ama şunu herkes bilsin ki, bu millet, her zorluğun karşısında daha da güçlenir. Bizi yıkmaya çalışan her darbe, daha da kenetlenmemize neden olur." diye konuştu.

Savunma sanayisinde sadece teknolojiyi değil, milletin geleceğini de inşa ettiklerini vurgulayan Görgün, "Her bir adımımız, bu vatanın özgürlüğüne ve bağımsızlığına olan inancımızın yansımasıdır. Bize yapılan her saldırı, irademizi daha da pekiştiriyor. Hiçbir güç, Türkiye’nin yürüyüşünü durduramayacak." ifadelerini kullandı.

Görgün, bu süreçten sonra çok daha iyi çalışmak zorunda olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm savunma sanayisi ailesi olarak daha çok çalışacağız, daha çok hızlanacağız, çok daha iyisini yapacağız. Sabrımızın sınırını zorlayanları, teknolojimizin gücü zorlayacak. Türk ordusunu namertle mücadele ederken namerde muhtaç etmeyeceğiz. Milletimiz savunma sanayimiz ile gurur duyacak, askerimiz savunma sanayimize güven duyacak, dostumuz savunma sanayimizden ilham alacak, ancak savunma sanayimiz düşmanımıza korku salacak. Bütün dünyaya andımız, vatanımıza sözümüz olsun. Savunma sanayimizin her bir ferdi olarak gecemiz gündüzümüze karışsa da işimiz evimiz olsa da gücümüz tükense de gözümüz kararsa da gönlümüz daralsa da dinlenmek yok, vazgeçmek yok, pes etmek yok. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mız, savunma sanayimiz için bizlere bir yön gösterdiniz, bir yol çizdiniz, bir umut aşıladınız. Bizler de aynı yönde, aynı yolda, aynı umutla kararlı bir şekilde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Emanetin sahibine teslim olanlar, vatanımızı bizlere emanet ettiler. Ruhları şad, mekanları cennet, gönülleri ferah olsun."

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