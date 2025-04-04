Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Büyüyen Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerin üretip, ihracat yaparak katma değer sağladıklarını belirterek, "Yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyüyen Türkiye, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Kacır, sosyal medya hesabından, Mart 2025 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Geçen ay mal ihracatının yüzde 3,2 artarak 23,4 milyar dolara yükseldiğini anımsatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:
"Yıllıklandırılmış ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 263,4 milyar dolara ulaştık. Sanayicimiz üretiyor, ihraç ediyor, Türkiye'ye katma değer sağlıyor. Yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyüyen Türkiye, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.