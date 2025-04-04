Dolar
38.01
Euro
42.06
Altın
3,097.88
ETH/USDT
1,789.50
BTC/USDT
82,754.00
BIST 100
9,391.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Büyüyen Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerin üretip, ihracat yaparak katma değer sağladıklarını belirterek, "Yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyüyen Türkiye, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.

Serhat Tutak  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Büyüyen Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, Mart 2025 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Geçen ay mal ihracatının yüzde 3,2 artarak 23,4 milyar dolara yükseldiğini anımsatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllıklandırılmış ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 263,4 milyar dolara ulaştık. Sanayicimiz üretiyor, ihraç ediyor, Türkiye'ye katma değer sağlıyor. Yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyüyen Türkiye, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz
Bakan Güler, Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hafter'i ağırladı
Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Edirne'de etkili olan yağışlar buğdayda verim beklentisini yükseltti
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Büyüyen Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Büyüyen Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bültenini yayımladı

Türkiye geçen yıl ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi

TUSAŞ ile Brezilyalı Embraer'den ortak üretim için işbirliği

TUSAŞ ile Brezilyalı Embraer'den ortak üretim için işbirliği
KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na 20 binden fazla işletme başvurdu

KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na 20 binden fazla işletme başvurdu
Bakan Kacır, Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın detaylarını paylaştı

Bakan Kacır, Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın detaylarını paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet