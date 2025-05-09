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Ekonomi

Sanayi üretim endeksi martta aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 2,5 arttı

Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi.

Mert Davut  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Sanayi üretim endeksi martta aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 2,5 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artış kaydetti.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,7 azalış gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202112,49,116,966,842,723,99,813,18,78,710,913,1
2022612,389,46,981,90,802,4-1,81,7
20234-8,80,4-1,40,20,98,23,65,22,622,4
20241,311,14,4-10-4,9-3,9-5,1-2,2-2,91,77
20251,2-1,92,5
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