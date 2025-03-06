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Ekonomi

Sakarya'nın iki aylık ihracatı 800 milyon doları geçti

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, ocak-şubat ayında 805 milyon 985 bin dolarlık dış satım yaptı.

Emre Ayvaz  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Sakarya'nın iki aylık ihracatı 800 milyon doları geçti

Sakarya

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-şubat döneminde ülke ihracatına yüzde 2,2 katkı sunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile elektrik ve elektronik gibi sektörlerle ülke ekonomisine güç katmayı sürdürüyor.

İhracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-şubat ayında 805 milyon 985 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Sakarya'dan 108 ülke ve 6 serbest bölgeye ürün gönderildi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya, en çok ihracata yüzde 84,91 otomotiv alanında imza attı.

Yılın iki ayında 684 milyon 379 bin dolarlık taşıt ihracatı gerçekleştiren kentten bu dönemde en fazla ihracat yapılan 5 ülke ise sırayla İspanya, Fransa, İtalya, Polonya ve Birleşik Krallık oldu.

"Geçen ay 15 ana sektörde ihracatı geçen yıla kıyasla artırdık"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ yaptığı açıklamada, yılın ilk iki ayında gerçekleştirdikleri 805 milyon 985 bin dolarlık dış satımla en çok ihracat yapan 7'nci il konumunda yer aldıklarını belirtti.

Altuğ, geçen ay 15 ana sektörde ihracatı geçen yıla kıyasla artırma başarısı gösterdiklerini aktararak, İran, Romanya, Sırbistan, ABD ve Yeni Zelanda'ya yüzde 100'ün üzerinde artış kaydettiklerini ifade etti.

Dolar bazında da kayda değer artış gözlemlediklerini aktaran Altuğ, şubat ayında ise kentin ihracatında düşüş yaşandığını ancak yılın genel gidişatını görmek için henüz erken olduğunu vurguladı.

Buna neden olan etkenlere dikkati çeken Altuğ, ülke olarak üretmekten, pazar çeşitliliğini ve katma değerli ihracatı artırmaktan başka çarenin olmadığını belirtti.

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