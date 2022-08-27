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Ekonomi

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin zorlu fındık mesaisi sürüyor

Doğu ve güneydoğu illerinden Sakarya'ya fındık toplamaya gelen mevsimlik tarım işçileri, ev ekonomilerine katkı sağlamak için sıcak havada yoğun mesai harcıyor.

Davut Genç   | 27.08.2022
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin zorlu fındık mesaisi sürüyor Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Kocaali ilçesi Kestanepınar, Açmabaşı, Gümüşoluk ve Demiraçma mahallelerindeki bahçelere yaz aylarında çalışmaya gelen işçiler, yaklaşık 2 ay her gün sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar mesailerini sürdürüyor.

İlçenin eğimli arazilerinde sıcak ve bunaltıcı havaya rağmen işlerini görev paylaşımı ve dayanışma içerisinde yapan mevsimlik işçiler, evlerinden yüzlerce kilometre uzakta geçimleri için alın teri döküyor.

"Burası çok güzel"

Adana'dan gelen mevsimlik işçi Lale Başgül, AA muhabirine, 12 yıldır Kocaali'ye fındık toplamaya geldiğini belirtti.

İşin zor ancak sorumluluk almanın daha zor olduğunu dile getiren Başgül, "Fındığa bağlı olarak 60 gün kalan var, 30-40 gün de kalan oluyor." dedi.

Başgül, Adana'da da çalışabileceklerini ancak oradaki yüksek sıcaklık nedeniyle bu bölgelerin tercih edildiğine değinerek, "Burası çok güzel. Adana'da çalıştığımız zaman paramızı 3-4 ay sonra alabiliyorken burada fındığın bitmesiyle toplu para alıyoruz. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu.

Şırnak'tan gelen Özlem Dağ, yemek ve temizlik işleriyle uğraştığını belirterek, "Her gün 20 kişinin yemeğini hazır ediyorum. Kirlenen eşyalarını yıkıyorum. Burada kazandığımızla az çok ailemize yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

37 yıldır ilçeye mevsimlik işçi getiriyor

İlçeye 37 yıldır mevsimlik tarım işçileri getiren dayıbaşı Diyadin Doğan ise Mardin, Van, Şırnak, Diyarbakır'dan insanları getirdiğini aktardı.

Evlerinin rahat olduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Her birinin içerisinde çamaşır makinesi, buzdolabı, duşları var. Tarla sahipleri, doktor lazım olduğu zaman bizi hastaneye götürüyorlar. Geliş ve gidiş paramızı veriyorlar. Ağabey kardeş gibi geçiniyoruz."

Doğan, güneydoğuda hava sıcaklığının çok olması nedeniyle Kocaali'nin kendilerine yayla gibi geldiğini vurgulayarak, "Hem para kazanıyoruz hem de eğleniyoruz. Burada çok rahatız." dedi.

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