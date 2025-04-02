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Ekonomi

Rusya'nın SWIFT'e alternatif sisteminde 24 ülkeden katılımcının yer aldığı açıklandı

Rusya Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi Bölümü Başkanı Alla Bakina, Rusya'nın SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği Mali Mesajlaşma Sistemi'nde (SPFS) 24 ülkeden 177 kurumun yer aldığını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Rusya'nın SWIFT'e alternatif sisteminde 24 ülkeden katılımcının yer aldığı açıklandı

Moskova

Bakina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, dost ülkelerin mevcut koşullara rağmen SPFS'ye ilgi gösterdiğini belirtti.

SPFS'ye geçen yıl dört farklı ülkeden 18 yabancı kurumun daha katıldığına dikkati çeken Bakina, "Böylelikle SPFS'de yer alanların sayısı 24 ülkeden 177 kuruma yükseldi." dedi.

Bakina, SPFS'nin bankalar arasındaki iletişimi "kapalı ve güvenli" şekilde sağladığını ifade etti.

Rusya, SWIFT yasağına yanıt olarak kendi ödeme sistemlerinin gelişimini hızlandırırken, bu alanda özellikle 2014'te geliştirmeye başladığı ve Aralık 2017'de kullanıma açtığı SPFS ön plana çıkıyor.

Ülke içinde ve yabancı ülkelerle bankalar arası işlemleri kolaylaştırmayı amaçlayan SPFS'ye 2023 itibarıyla 500'den fazla finans kuruluşu bağlanmıştı.

Rusya Merkez Bankası, sisteme ait detayları yaptırımların ardından paylaşmayı sonlandırmıştı.



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