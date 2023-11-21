Dolar
28.80
Euro
31.57
Altın
1,988.81
ETH/USDT
2,008.60
BTC/USDT
37,196.00
BIST 100
7,983.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretimi bu yıl azalacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinde petrol üretiminin bu yıl geçen yıla kıyasla 8 milyon ton, doğal gaz üretiminin ise 30 milyar metreküp azalacağını belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretimi bu yıl azalacak

Moskova

Novak, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji kaynağı üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kömür üretiminin bu yıl geçen yıla göre değişmeyerek 440 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini ifade eden Novak, "Petrol üretiminin 527 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz, geçen yıl 535 milyon tondu." dedi.

Doğal gaz üretiminde de düşüş beklediklerini belirten Novak, "Doğal gaz üretimi geçen yıla göre yaklaşık 30 milyar metreküp daha az olacak. Geçen yılın ilk yarısında Avrupa'ya yönelik tedarikimiz hala devam ediyordu, Kuzey Akım'a yönelik terör saldırısı nedeniyle bu durdu." dedi.

Novak, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminin ise bu yıl 33 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini söyledi.

Elektrikte üretimin istikrarlı şekilde sürdüğünü kaydeden Novak, "Elektrik üretimi 1 trilyon 150 milyar kilovatsaat seviyesinde olacak. Bu geçen yıla göre yüzde 0,8 artış demek." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kendilerini birinci sınıf, diğer insanları ise ikinci-üçüncü sınıf gören ülkeler var
Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "5 puanlık prim indirimi"ne ilişkin paylaşım
Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretimi bu yıl azalacak

Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretimi bu yıl azalacak

Rusya, bazı Moldova yetkililerine ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya dijital rubleyi bütçe harcamalarında kullanmayı planlıyor

Kremlin: Putin, G20'nin çevrim içi liderler zirvesine katılmayı planlıyor

Kremlin: Putin, G20'nin çevrim içi liderler zirvesine katılmayı planlıyor
Ukraynalı sağlık ekipleri cephede yaralanan askerlerin hayatını kurtarmak için zor şartlarda görevde

Ukraynalı sağlık ekipleri cephede yaralanan askerlerin hayatını kurtarmak için zor şartlarda görevde
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda Gazze'deki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda Gazze'deki durumu görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet