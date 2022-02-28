Dolar
13.81
Euro
15.54
Altın
1,914.78
ETH/USDT
2,752.10
BTC/USDT
39,771.00
BIST 100
1,943.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa'da kömür fiyatlarını yüzde 18 artırdı

Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı yaklaşık yüzde 18 arttı.

Zeynep Beyza Kılıç   | 28.02.2022
Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa'da kömür fiyatlarını yüzde 18 artırdı

Ankara

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı TSİ 16.53'te 256 dolara çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batı ülkelerinin Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarma ve Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurma kararı sonrası, piyasa açılışında 235 dolardan işlem gören kömürün ton fiyatı yaklaşık yüzde 18 arttı.

Böylece, geçen yıl martta tonu 69 dolar seviyesinde olan kömür fiyatındaki artış yüzde 271'i buldu. Kömür fiyatları son bir ayda ise yüzde 65 yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor

Benzer haberler

Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa'da kömür fiyatlarını yüzde 18 artırdı

Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa'da kömür fiyatlarını yüzde 18 artırdı

AB'den Ukrayna'ya 90 milyon avro acil yardım

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları İsviçre ve aday ülkelerin de uygulamasını istiyor

Avrupa yaşlanmaya devam ediyor

Avrupa yaşlanmaya devam ediyor
Rusya'ya yeni yaptırımlar Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 34 artırdı

Rusya'ya yeni yaptırımlar Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 34 artırdı
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm