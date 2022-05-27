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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, pirinç ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor

Rusya'da Tarım Bakanlığı, 1 Temmuz’dan itibaren pirinç ihracatını geçici olarak yasaklamayı değerlendiriyor.

Emre Gürkan Abay   | 27.05.2022
Rusya, pirinç ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor

Moskova

Rusya Tarım Bakanlığının hükümete sunduğu taslağa göre, pirinç ihracatının 1 Temmuz’dan itibaren 31 Aralık’a kadar durdurulması teklif edildi.

Rus hükümeti, iç piyasada istikrarı korumak daha önce de ayçiçeği yağı ihracatına kota getirmiş, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.

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