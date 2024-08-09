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Ekonomi

Rusya’nın Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı Suca’daki çatışmalara rağmen sürüyor

Rus enerji şirketi Gazprom, ölçüm istasyonunun bulunduğu Suca şehrinde Ukrayna ordusu ile başlayan çatışmalara rağmen doğal gaz sevkiyatının sürdüğünü bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Rusya’nın Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı Suca’daki çatışmalara rağmen sürüyor

Moskova

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya bugün 38,5 milyon metreküp doğal gaz sevk edileceği belirtildi.

Sevkiyatın Suca’daki ölçüm istasyonundan yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgedeki Sohranivka istasyonundan sevkiyatın ise Ukrayna tarafının kararı nedeniyle gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.

Rusya’nın Suca şehrini de içeren Kursk bölgesinde 7 Ağustos’ta Rusya ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar başlamıştı.

Ukrayna, Mayıs 2022’de, Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdurdu, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.

Gazprom, Suca noktasından günde ortalama 42 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştiriyor.

Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı, dün bu yılın en yüksek seviyesi 40 avrodan kapanmıştı.

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