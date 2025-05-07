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Ekonomi

Rusya’nın bütçesi yılın ilk dört ayında 3,3 trilyon ruble açık verdi

Rusya Maliye Bakanlığı, ülke bütçesinin düşen enerji fiyatları nedeniyle yılın ilk dört ayında 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 40,7 milyar dolar) açık verdiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Rusya’nın bütçesi yılın ilk dört ayında 3,3 trilyon ruble açık verdi

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ilk dört aydaki bütçe gelir ve giderlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Söz konusu dönemde, petrol ve doğal gaz gelirlerinin 3,7 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin ise 8,5 trilyon ruble düzeyinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, böylelikle bütçe gelirlerinin 12,2 trilyon ruble olduğu kaydedildi.

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Bütçe giderlerinin ise 15,5 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, bütçe açığının ana nedenleri olarak artan finansman giderlerinin yanı sıra petrol ve doğal gaz gelirlerindeki düşüşe işaret edildi.

Açıklamada, bütçe açığına ilişkin durumun 2025’teki yapısal dengeye yönelik hedefleri etkilemeyeceği vurgulandı.

Rusya Maliye Bakanlığı, 2025’e ilişkin beklentisinde bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranını yüzde 0,5’ten yüzde 1,7’ye çıkartmıştı.

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