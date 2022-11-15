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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yaptırımların amacı, finansal sistemimizi çökertmekti

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, “Rus finans piyasasına ve ortak ülkelerimize artan baskıya rağmen, uluslararası ödemelerin geliştirilmesi konusu önceliğimiz olacak." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 15.11.2022
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yaptırımların amacı, finansal sistemimizi çökertmekti

Moskova

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımlar gibi “ekonomi dışı” risklere hazırlanmanın kolay olmadığını belirterek, “Yaptırımların amacı, finansal sistemimizin kontrol edilemez bir şekilde çökmesine neden olmaktı. Ancak sistemimizin şoklara karşı direncini sürekli olarak artırmıştık ve bu yardımcı oldu." dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, Rusya’nın SWIFT’in alternatifi olarak geliştirdiği SPFS’nin (Mali Mesajlaşma Sistemi) kullanımının hızla arttığını söyledi.

SPFS’nin ülke içindeki bankacılık sisteminde sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini anlatan Nabiullina, “Sistem yıllardır çalışıyordu ancak bu yıl bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkarılmasıyla SPFS kullanımı yaklaşık yüzde 22 arttı.” ifadesini kullandı.

Uluslararası ödeme sistemlerinin geliştirilmesine öncelik verdiklerini vurgulayan Nabiullina, “Rus finans piyasasına ve ortak ülkelerimize artan baskıya rağmen, uluslararası ödemelerin geliştirilmesi konusu önceliğimiz olacak. Ulusal para birimlerinde yerleşimleri genişleteceğiz, yerleşimleri hem işletmeler hem de vatandaşlar için uygun hale getirmenin yollarını arayacağız. Ulusal para birimlerinde ödemeleri artıracağız, bu tür ödemeleri hem işletmeler hem de vatandaşlar için uygun hale getirmenin yollarını arayacağız.” dedi.

Nabiullina, yaptırımlara önceden hazırlık yapmanın zorluğunu anlatarak, “Yaptırımlar gibi ekonomi dışı risklere hazırlanmak kolay değil. Matematiksel modellerde dikkate alınmazlar. Yaptırımların amacı, finansal sistemimizin kontrol edilemez bir şekilde çökmesine neden olmaktı. Ancak sistemimizin şoklara karşı direncini sürekli olarak artırmıştık ve bu yardımcı oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

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