Dolar
27.73
Euro
29.40
Altın
1,858.27
ETH/USDT
1,589.40
BTC/USDT
27,665.00
BIST 100
8,413.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Askeri harcamalardan tasarruf yapmak imkansız

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, askeri harcamaların 10 trilyon rublenin (yaklaşık 100 milyar dolar) üzerine çıkacağını belirterek, “Bu özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmak için gerekli ve bundan tasarruf yapmak imkansız.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Askeri harcamalardan tasarruf yapmak imkansız

Moskova

Siluanov, Rus devlet televizyonu Rossiya-24’e açıklamalarda bulundu.

Bütçe gelirlerini artırmak için özelleştirme imkanlarını değerlendirdiklerini anlatan Siluanov, “Kaynaklarımızdan birisi tabii ki özelleştirme ve önümüzdeki yıl devletin kontrolünü kaybetmeden bazı varlıkların satışına bakabiliriz.” ifadesini kullandı.

Hangi şirketlerin özelleştirilme ihtimali bulunduğuna yönelik detay vermek istemediğini vurgulayan Siluanov, “Belirli örnekler üzerinde durmak bile istemiyorum, bu konunun hükümette istişare edilmesi gerekiyor. Özelleştirme bütçe harcamalarının finansmanı için iyi bir kaynaktır.” dedi.

Rusya’nın askeri harcamalarının 2024’te, bu yıla kıyasla yüzde 68’e yakın artacağını gösteren taslak bütçeyi değerlendiren Siluanov, “Askeri harcamalar artacak, 10 trilyon rublenin üzerine çıkacak. Bu özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmak için gerekli ve bundan tasarruf yapmak imkansız.” yorumunu yaptı.

Rus basınında çıkan haberlerde, Rusya Maliye Bakanlığınca hazırlanan taslak bütçede savunma harcamalarının gelecek yıl, bu yıla kıyasla yüzde 68 artarak 10,8 trilyon rubleye çıkarılmasının planlandığı belirtilmişti.

Bakanlıkça yayınlanan verilere göre, ülkenin bütçesi yılın 9 ayında 1,7 trilyon ruble açık verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özhaseki'den deprem bölgesinde yürütülen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Öncelikli hedeflerimizin başında ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemek geliyor
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Anıtkabir'i ziyaret etti
TİHEK'ten hamile kadının işe alımını iptal eden bankaya ayrımcılık nedeniyle üst sınırdan ceza
Türk Hava Kuvvetleri, İtalya'da düzenlenen NATO Tiger Meet tatbikatına katılıyor

Benzer haberler

Sberbank’ın 9 ayda net karı 1,1 trilyon rubleyi buldu

Sberbank’ın 9 ayda net karı 1,1 trilyon rubleyi buldu

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Askeri harcamalardan tasarruf yapmak imkansız

"Suriye ordusu ve Rusya, İdlib ve Halep'e saldırılarında 79 bin sivili göçe zorladı"

Rus saldırılarında harabeye dönüşen Kamyanka köyü sakinleri yeniden düzen kuruyor

Rus saldırılarında harabeye dönüşen Kamyanka köyü sakinleri yeniden düzen kuruyor
Ukrayna ve Rusya birbirlerini "Batı silahlarını Orta Doğu’ya göndermekle" suçladı

Ukrayna ve Rusya birbirlerini "Batı silahlarını Orta Doğu’ya göndermekle" suçladı
BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 9 bin 806 sivil hayatını kaybetti

BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 9 bin 806 sivil hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet