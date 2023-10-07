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Ekonomi

Rusya, Kazakistan üzerinden Özbekistan'a doğal gaz sevkiyatına başladı

Rusya, Kazakistan üzerinden Özbekistan'a doğal gaz sevkiyatına başladı.

Emre Gürkan Abay  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Rusya, Kazakistan üzerinden Özbekistan'a doğal gaz sevkiyatına başladı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rus gazının Kazakistan üzerinden Özbekistan'a sevkiyatına yönelik düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Putin, söz konusu sevkiyatın üç ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini vurgulayarak, "Ülkelerimizin stratejik ortaklığının devam edeceğine ve bunun gelişirken halklarımıza somut sonuçlar sunmaya devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Tokayev, Rus gazının Kazakistan üzerinden Özbekistan'a sevkiyatının tarihi bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Doğal gaz endüstrisi devletlerimizin sürdürülebilir sosyoekonomik ilerlemesinde özel bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bu proje, ilgili tüm tarafların çıkarlarını karşılamaktadır." diye konuştu.

Mirziyoyev, Rusya ve Kazakistan'la petrol ve doğal gaz sektöründeki işbirliğini genişletmek istediklerini söyledi.

Doğal gaz üreticisi ülkeler arasında yer alan Özbekistan, üretim kapasitesindeki gerileme nedeniyle ilk defa Rusya'dan doğal gaz ithal etme kararı almıştı.

Özbekistan, Rus enerji şirketi Gazprom'la imzaladığı anlaşma doğrultusunda, Rusya'dan iki yıl boyunca günde 7 milyon metreküp doğal gaz ithal edecek.

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