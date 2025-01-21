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Ekonomi

Rus rublesi Trump'ın göreve başlamasının ardından değer kazanıyor

Dolar/ruble paritesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından 100 seviyesinin altına geriledi.

Emre Gürkan Abay  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Rus rublesi Trump'ın göreve başlamasının ardından değer kazanıyor

Moskova

Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1'e yakın değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 26 Aralık 2024'ten bu yana ilk defa 100 seviyesinin altına indi.

Moskova Borsası (MOEX) ise yüzde 0,83 değer kaybederek 2,905 puana geriledi. Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,82 azalarak 897 puana düştü.

Analistler, Trump'ın Ukrayna savaşına yönelik müzakereleri başlatma vaadinin yanı sıra yüksek petrol fiyatlarının da rubleyi desteklediğini belirtiyor.

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