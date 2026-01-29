Dolar
Ekonomi

Rosatom: Avrupa'nın Rus nükleer yakıtına olası yasağı güvenlik tehlikesi yaratır

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan nükleer yakıt ithalatını yasaklaması halinde Avrupa'daki nükleer tesislerin güvenliğinin tehlikeye girebileceğini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Rosatom: Avrupa'nın Rus nükleer yakıtına olası yasağı güvenlik tehlikesi yaratır

Moskova

Likhachev, başkent Moskova'da AB'nin Rusya'dan nükleer yakıt ithalatını yasaklama girişimini, gazetecilere değerlendirdi.

Olası yasağın, Avrupa ekonomisini etkileyeceğine işaret eden Likhachev, "En önemlisi, yakıt nükleer döngünün ana unsuru olduğu için güvenlik konusunun da tehlikeye gireceği gerçeğidir. Nükleer ve radyasyon güvenliği konusu doğrudan buna bağlıdır." diye konuştu.

Likhachev, Rosatom ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) bu konuda endişe duyduğunu vurgulayarak, "Rusya karşıtı yaptırımların sayısını artırma arzusunun yerine sağduyunun galip geleceğini umuyorum." dedi.

AB yetkilileri, Rus doğal gazına yönelik yaptırımların ardından Rusya'dan nükleer yakıt ithalatına da yaptırımı değerlendirdiklerini bildirmişti.

