Dünya

Beyaz Saray'da yenilenen salonda Trump ve Putin'in birlikte fotoğrafı yer alıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte yer aldığı çerçeveli fotoğrafın, Beyaz Saray'daki yenilenen bir salonda sergilendiği belirtildi.

Yasin Yorgancı  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Beyaz Saray'da yenilenen salonda Trump ve Putin'in birlikte fotoğrafı yer alıyor

Ankara

The Hill'in haberinde, Beyaz Saray'ın batı kanadı ile konut kısmını birbirine bağlayan ve "Palm Room" olarak adlandırılan odanın görseline yer verildi.

Yenilenen odanın içini gösteren fotoğraflara göre söz konusu kare, Trump ve Putin'in 15 Ağustos 2025'te Alaska'nın Anchorage kentindeki havaalanı pistinde yan yana poz verdiği anı yansıtıyor.

Trump ile Putin'in yer aldığı fotoğrafın hemen altında ise Trump'ın Florida'daki bir yarışta torunlarından biriyle çekilmiş başka bir karesi bulunuyor.

Haberde, Trump yönetiminin Palm Room'daki değişikliklerinin Beyaz Saray'ın diğer bölümlerine kıyasla daha sınırlı olduğu belirtildi.

